Прямой эфир

В Москве задержали мошенника

03 сентября 2007 15:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В России задержан лидер международной преступной группировки, который занимался махинациями в финансовой сфере. По сообщению некоторых российских телеканалов, президент одного из Московских клубов верховой езды Илья Кулыгин весной этого года, представившись учредителем коммерческой фирмы, заключил договор с Министерством обороны Беларуси о поставке горюче-смазочных материалов. Сумма контракта составила около 100 миллионов российских рублей. Не выполнив обязательств, мошенник скрылся, прихватив с собой деньги.
Генеральной прокуратурой России возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и легализации денежных средств, полученных незаконным путем.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
03 сентября 2007 11:30

На автозаправочной станции произошла кража дизельного топлива

03 сентября 2007 11:30

Трагедия на Гомельщине

03 сентября 2007 08:54

На Грецию обрушилась новая стихия