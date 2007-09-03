В Москве задержали мошенника

В России задержан лидер международной преступной группировки, который занимался махинациями в финансовой сфере. По сообщению некоторых российских телеканалов, президент одного из Московских клубов верховой езды Илья Кулыгин весной этого года, представившись учредителем коммерческой фирмы, заключил договор с Министерством обороны Беларуси о поставке горюче-смазочных материалов. Сумма контракта составила около 100 миллионов российских рублей. Не выполнив обязательств, мошенник скрылся, прихватив с собой деньги.

Генеральной прокуратурой России возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и легализации денежных средств, полученных незаконным путем.

