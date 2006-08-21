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В Москве выясняют, сколько произошло взрывов на Черкизовском рынке

21 августа 2006 14:17
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В российской столице на рынке "Евразия", известном как Черкизовский рынок, 21 августа приблизительно в 10.30 прогремел взрыв.

Погибли, по разным данным, до 10 человек, в том числе 2 ребенка, десятки человек ранены. В то же время источники в правоохранительных органах сообщают о двух взрывах, с интервалом в 15 минут.

В результате происшествия на рынке обрушилась крыша площадью около 100 кв. метров. Одна из причин взрыва - теракт. По версии московских правоохранительных органов  сначала взорвалось безоболочное устройство,  что спровоцировало взрыв газового баллона.
О том, есть ли среди пострадавших белорусы -  пока не известно.

# происшествия

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