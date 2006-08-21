В Москве выясняют, сколько произошло взрывов на Черкизовском рынке

В российской столице на рынке "Евразия", известном как Черкизовский рынок, 21 августа приблизительно в 10.30 прогремел взрыв.

Погибли, по разным данным, до 10 человек, в том числе 2 ребенка, десятки человек ранены. В то же время источники в правоохранительных органах сообщают о двух взрывах, с интервалом в 15 минут.

В результате происшествия на рынке обрушилась крыша площадью около 100 кв. метров. Одна из причин взрыва - теракт. По версии московских правоохранительных органов сначала взорвалось безоболочное устройство, что спровоцировало взрыв газового баллона.

О том, есть ли среди пострадавших белорусы - пока не известно.