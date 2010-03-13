В Москве выстрелами из BMW застрелен инспектор ГАИ

В Западном административном округе Москвы сотрудниками группы немедленного реагирования ОВД Кунцевского района была остановлена машина BMW без регистрационных номеров. Милиционеры намеревались проверить документы и установить личности троих граждан, находившихся в этой машине.

Один из мужчин открыл стрельбу из неустановленного оружия. "В результате инспектор службы Дмитрий Климович от огнестрельных ранений в грудь и в голову скончался на месте, а милиционер-водитель Константин Быков с огнестрельными ранениями в живот и голову госпитализирован в больницу.

По предварительным данным, преступление совершено выходцами с Кавказа. Криминалисты сличают изъятые с места преступления отпечатки пальцев с имеющимися дактилоскопическими базами данных. На месте нападения на милиционеров найдены две пули калибра 9 миллиметров, 12 гильз и магазин от пистолета. Рядом с ними был обнаружен паспорт уроженца Дагестана 1983 года рождения, пишут Вести.