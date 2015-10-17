В Москве украли, распилили и сдали в металлолом памятник Евгению Леонову

Новости России. В пятницу пятеро человек погрузили бронзовый памятник легендарному советскому актеру в машину, после чего распилили и сдали скульптуру в металлолом. Момент кражи запечатлели камеры видеонаблюдения. Благодаря чему полицейские и задержали преступников.

К сожалению, правоохранители обнаружили скульптуру уже в распиленном виде.

Андрей Галиакберов, руководитель пресс-службы московского главка полиции (агентству «РИА Новости»):

Сотрудники УВД по Западному округу столицы в ходе проведения оперативных мероприятий с подозреваемыми в краже установили пункт приема цветных металлов, в который была сдана бронзовая скульптура в виде персонажа из к/ф «Джентльмены удачи»… К сожалению, сотрудники полиции обнаружили памятник уже в разрезанном виде.

Как стало известно, злоумышленники – приезжие из Узбекистана.

В отношении руководства и работников пункта приема лома цветных металлов

также возбуждено уголовное дело. Обвиняемые будут привлечены к ответственности за скупку краденого.

Андрей Галиакберов:

Из уголовного дела по факту кражи скульптуры в виде персонажа из кинокомедии «Джентльмены удачи» выделен эпизод со скупкой краденого. Новое уголовное дело в отношении руководства и работников пункта приема лома цветных металлов, расположенного на севере столицы будет возбуждено по статье 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).

Скульптурная композиция была установлена на Алее кинозвезд в Москве в 2001 году.

Евгений Леонов запечатлен в одной из своих самых известных ролей – заведующего детским садом, которому пришлось выдавать себя за криминального авторитета по кличке Доцент.