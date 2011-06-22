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В Москве у белорусов воруют автомобильные номера и вымогают деньги за них

22 июня 2011 10:50
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О новом способе вымогательства в столице России сообщили на форуме Auto Onliner еще в конце апреля. Пользователь Z-CV так описал схему: «Вырывают оба номера с рамками и под дворник кладут записку с номером телефона. По телефону предлагают выкупить номера, положив 5000 российских рублей (около 900 тысяч белорусских) на карт-счёт».

Воруют номера в основном вечером или ночью, чаще всего во дворах жилых домов. Причем это не проблема конкретного района города. Такие случаи были в Марьино, Бибирево, Бирюлево, ближнем Подмосковье и т. д. Суммы, которые требуют похитители номеров, небольшие — от 1 до 5 тысяч российских рублей, сообщает ctv.by.   

«Мы дважды сталкивались с этим, — пишет на форуме один из пользователей. — Теперь снимаем номера каждый раз, когда приезжаем вечером домой, утром перед выездом — опять прикручиваем». Другие разрушают прорезь для отвертки на шляпках шурупов, с помощью которых крепится номер, и приклеивают его с помощью двухстороннего скотча для молдингов. Третьи размещают номера в салоне, под лобовым и задним стеклами: «За это предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей. Но все равно выходит дешевле!».

Один из вариантов выхода из проблемной ситуации предлагает участник форума Z-CV:
вызываете полицию по номеру 112;
едете вместе с полицейскими в ОВД, пишете заявление о краже и объяснительную;
получаете талон-уведомление с номером дела и номером телефона дежурной части, куда нужно звонить на следующий день;
позвонив в дежурную часть, узнаете ФИО участкового и его номер;
просите выдать справку о краже номеров побыстрее (так как выдают ее в течение 10 рабочих дней);
со справкой едете в Беларусь, в ГАИ по месту регистрации, проходите сверку и далее подаете документы на новые номера и замену техпаспорта;
получаете номера.

# происшествия

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