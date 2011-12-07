В Москве Триумфальная площадь снова перекрыта полицией

Триумфальная площадь Москвы опять готовится к буре. В данный момент ее перекрывает полиция. По периметру выставляются металлические ограждения. Также в район площади стягивается специальная техника.

Официальных комментариев по поводу усиления мер безопасности пока нет. Однако Триумфальная площадь известна как эпицентр оппозиционных акций. Накануне там прошел несанкционированный митинг, собравший, по разным данным, от двух до пяти тысяч участников. В ходе проведения демонстрации было задержано около 600 человек.

Напомним, спокойствие российского мегаполиса было нарушено после проведения парламентских выборов, по итогам которых правящая партия «Единая Россия» получила около 50% голосов. Однако представители внесистемной оппозиции и вовсе не принимавшие участия в выборах решили оспорить результаты привычными незаконными методами.

Известно, что накануне также прошли митинги в Северной столице России и в Самаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.