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В Москве самолет совершил экстренную посадку из-за смерти женщины на борту

30 марта 2016 08:16
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Новости России. Самолет авиакомпании Etihad Airways, выполнявший рейс по маршруту Абу-Даби – Чикаго, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Домодедово.

На момент экстренного приземления лайнера сообщалось, что женщина-пассажир находится в тяжелом состоянии.

Специалисты медицинской службы поднялись на борт и приступили к проведению реанимационных мероприятий.

Однако работу сердца восстановить не удалось.

По предварительным данным, причиной смерти женщины стала сердечно-сосудистая недостаточность.

# происшествия # Несчастный случай

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