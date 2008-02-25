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В Москве продолжается расшифровка черных ящиков самолета "CRJ-100"

25 февраля 2008 08:55
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Окончательные итоги расшифровки бортовых самописцев самолета, принадлежавшего авиакомпании "Белавиа", станут известны не раньше первой декады марта. Экспертизу проводит Межгосударственный авиационный комитет. Следователи смогут дать правовую оценку действий экипажа и служб ереванского аэропорта "Звартноц" только после получения окончательных результатов. Затем самописцы отправят в Канаду для специальной обработки по особым математическим формулам, после чего выводы представят комиссии по расследованию причин авиакатастрофы.
# происшествия

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