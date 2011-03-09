В Москве на остановке общественного транспорта у здания Академии ФСБ России сработало взрывное устройство

В Москве на вокзалах, в метро и других людных местах усилены меры безопасности. Несколько часов назад на остановке общественного транспорта у здания Академии ФСБ России сработало взрывное устройство.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Повреждения получили несколько автомобилей, стоявших рядом с остановкой.

В ходе расследования рассматривается несколько версий. По одной из них, взрыв могли организовать северокавказские боевики или сторонники одной из радикальных молодежных группировок.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа ФСБ России.

Известно, что мощность бомбы составляла примерно 400 граммов в тротиловом эквиваленте. А само устройство было начинено поражающими элементами. Специалисты не исключают, что взрыв мог быть отвлекающим маневром для совершения более серьезного преступления, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».