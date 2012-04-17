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В Москве на людей рухнул 7-этажный дом-самострой. 1 человек погиб, 11 ранены

17 апреля 2012 09:53
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Новости России.

17.04. Выпуск новостей в 13.30

Специалисты выясняют причины обрушения строящегося бизнес-центра на юге Москвы. Спасательная операция к этому моменту завершена. Из-под завалов удалось извлечь 11 выживших, один человек погиб. Все пострадавшие – рабочие, предположительно граждане стран СНГ.

17.04. Выпуск новостей в 10.30

В Москве на людей рухнул семиэтажный дом-самострой. По предварительным данным, один человек погиб, еще 11 получили травмы различной степени тяжести.

ЧП случилось около двух часов ночи на юге столицы России. Все пострадавшие являются рабочими. Их личности устанавливаются. Предположительно это граждане стран СНГ.

Место происшествия уже отработали кинологи. Поисковые собаки никого не нашли. Сейчас идет разбор завалов, высота которых достигает 10 метров. По факту обрушения заведено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлено, что здание бизнес-центра возводилось незаконно. Представители фирмы-застройщика на связь не выходят.

# происшествия # Техногенные катастрофы # Фотофакт

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