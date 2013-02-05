В Москве из-за сильных снегопадов парализовано движение

Новости России. Российская столица пытается выбраться из сугробов. На ликвидацию последствий разгула стихии направлена целая армия коммунальщиков: 45 тысяч человек и 15 тысяч единиц техники. Однако справиться с проблемами не удается.

Перепады температур превратили улицы в каток, и пешеходам приходится с особой осторожностью передвигаться по тротуарам. На городских магистралях громадные пробки.

Не лучше ситуация и на подъезде к Москве. Наиболее сложно ехать по кольцевым дорогам. На эстакадах и подъемах буксуют грузовики, увеличилось число мелких аварий. Не удается избежать также проблем в аэропортах. Из-за непогоды в аэропортах московского авиаузла отменены или задержаны около 50 рейсов. При этом рейсы между Минском и Москвой выполняются по расписанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.