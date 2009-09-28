В Москве и Дагестане разыскивают убийц высокопоставленных чиновников

Ночью в российской столице был убит глава Хасавюртовского района Дагестана Алимсултан Алхаматов. Его расстреляли на ступеньках собственного дома.Ранения получил и его шофер – он единственный свидетель происшествия. Криминалисты предполагают, что убийство чиновника связано с двумя другими громкими преступлениями. Незадолго до этого инцидента в Дагестане убили замначальника управления Уголовного розыска республиканского МВД, а также его племянника, тоже сотрудника милиции.