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В Москве и Дагестане разыскивают убийц высокопоставленных чиновников

28 сентября 2009 12:19
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Ночью в российской столице был убит глава Хасавюртовского района Дагестана Алимсултан Алхаматов. Его расстреляли на ступеньках собственного дома.Ранения получил и его шофер – он единственный свидетель происшествия. Криминалисты предполагают, что убийство чиновника связано с двумя другими громкими преступлениями. Незадолго до этого инцидента в Дагестане убили замначальника управления Уголовного розыска республиканского МВД, а также его племянника, тоже сотрудника милиции.
# происшествия

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