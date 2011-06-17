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В Московском зоопарке умерла свинья от… нарушения обмена веществ

17 июня 2011 16:58
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Столичный зоопарк был закрыт в четверг из-за подозрения на чуму свиней после того, как там пала кистеухая свинья. Сегодня зоопарк заработал вновь. Исследования пока не завершились. Но специалисты уверены, что свинья умерла не от сибирской язвы и африканской чумы свиней. По предварительным данным, свинья погибла от нарушения обмена веществ, связанного с недостатком движения – свинья находилась в тесном помещении, сообщает www.ctv.by.
# происшествия

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