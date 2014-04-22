В московском метро во время стрельбы пострадали 2 белоруса, один из них в коме

Новости России. ЧП в столице России. В московском метро во время стрельбы пострадали двое белорусов. Один из них получил незначительную травму, второй – 25-летний житель Кобрина – был доставлен в больницу. Сейчас он в коме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел поздно ночью в поезде московской подземки. По предварительным данным, у 27-летнего чеченца произошел конфликт с белорусами. В ходе потасовки мужчина достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил. Его задержала полиция. Возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 8 лет тюрьмы.