В московском метро из травматики ранены трое граждан Беларуси

Инцидент произошел накануне поздно вечером на станции «Охотный ряд».

Как сообщают российские правоохранители, 26-летний житель Ростовской области, уроженец Северного Кавказа, вступил в конфликт с тремя белорусами и после словесной перебранки открыл по ним огонь из травматического пистолета. Пострадавшим оказана медицинская помощь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Посольство Беларуси в Российской Федерации направило запрос в адрес ГУВД города Москвы по поводу инцидента на станции метро «Охотный ряд». При получении дополнительной информации Министерство иностранных дел Беларуси будет информироваться незамедлительно.