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В московском метро из травматики ранены трое граждан Беларуси

24 июля 2011 17:53
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Инцидент произошел накануне поздно вечером на станции «Охотный ряд».

Как сообщают российские правоохранители, 26-летний житель Ростовской области, уроженец Северного Кавказа, вступил в конфликт с тремя белорусами и после словесной перебранки открыл по ним огонь из травматического пистолета. Пострадавшим оказана медицинская помощь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Посольство Беларуси в Российской Федерации направило запрос в адрес ГУВД города Москвы по поводу инцидента на станции метро «Охотный ряд». При получении дополнительной информации Министерство иностранных дел Беларуси будет информироваться незамедлительно.

# происшествия # Белоруссия

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