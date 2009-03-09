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В московском аэропорту не смог взлететь самолет "Белавиа"

09 марта 2009 17:57
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Крен дал первый из 5 купленных компанией «Боингов». В процессе разбега лайнер уклонился влево и был остановлен экипажем на спланированной части летной полосы. Расследование инцидента, который произошёл 7-го марта осложнили праздники. В России и сегодня выходной день. Пассажиры неудачного рейса – не пострадали. Все 43 человека успешно долетели до Минска, в тот же день, но уже другим рейсом. Капризное воздушное судно было отбуксировано на стоянку.
# происшествия

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