В Молодечно в водоёме обнаружено тело 19-летнего парня
Новости Беларуси. В Молодечно следователи устанавливают обстоятельства гибели молодого человека.
По информации УСК по Минской области, шестого октября женщина сообщила об исчезновении 19-летнего сына. Уже 7 октября тело молодого человека было обнаружено на территории городского парка.
Фото: УСК по Минской области
Следователи осмотрели место происшествия и обнаружили документы, деньги и другие личные вещи. Телесных повреждений выявлено не было. Предварительно следователи установили, что причиной смерти является утопление. Точная информация будет известна после проведения экспертизы.
Фото: УСК по Минской области
Сотрудники СК работают с родственниками и знакомыми парня, устанавливаются очевидцы происшествия. Проводится проверка.
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