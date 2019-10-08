Прямой эфир

В Молодечно в водоёме обнаружено тело 19-летнего парня

08 октября 2019 14:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Молодечно следователи устанавливают обстоятельства гибели молодого человека.

По информации УСК по Минской области, шестого октября женщина сообщила об исчезновении 19-летнего сына. Уже 7 октября тело молодого человека было обнаружено на территории городского парка.

В Молодечно в водоёме обнаружено тело 19-летнего парня-1

Фото: УСК по Минской области

Следователи осмотрели место происшествия и обнаружили документы, деньги и другие личные вещи. Телесных повреждений выявлено не было. Предварительно следователи установили, что причиной смерти является утопление. Точная информация будет известна после проведения экспертизы.

В Молодечно в водоёме обнаружено тело 19-летнего парня-4

Фото: УСК по Минской области

Сотрудники СК работают с родственниками и знакомыми парня, устанавливаются очевидцы происшествия. Проводится проверка.   

Недавно в реке Чечера было обнаружено тело гомельчанки. Женщине было 65 лет (читать дальше).  

# Утопления # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Бобруйске во дворе дома Toyota сбила 8-летнюю школьницу
08 октября 2019 14:14

В Бобруйске во дворе дома Toyota сбила 8-летнюю школьницу

Мать обвиняется в убийстве ребёнка, тело которого было обнаружено у водоёма в Бресте
08 октября 2019 13:53

Мать обвиняется в убийстве ребёнка, тело которого было обнаружено у водоёма в Бресте

В Горках пенсионер работал на столбе и повис вниз головой
08 октября 2019 13:31

В Горках пенсионер работал на столбе и повис вниз головой