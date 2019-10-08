В Молодечно в водоёме обнаружено тело 19-летнего парня

По информации УСК по Минской области, шестого октября женщина сообщила об исчезновении 19-летнего сына. Уже 7 октября тело молодого человека было обнаружено на территории городского парка.

Следователи осмотрели место происшествия и обнаружили документы, деньги и другие личные вещи. Телесных повреждений выявлено не было. Предварительно следователи установили, что причиной смерти является утопление. Точная информация будет известна после проведения экспертизы.