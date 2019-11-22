В Молодечно в ТЦ произошёл пожар. Эвакуированы 80 человек

Было обнаружено слабое задымление в торговом зале на первом этаже ТЦ на улице Строителей.

По информации МЧС, сигнал о срабатывании сигнализации системы передачи извещения о ЧС «Молния» поступил спасателям вечером 21 ноября.

Новости Беларуси. В Молодечно в торговом центре произошел пожар.

Установлено, что произошло загорание отложений в духовом шкафу в цехе по производству хлебобулочных изделий.

До приезда спасателей торговый центр самостоятельно покинули 80 человек. Никто не пострадал. Устанавливается причина происшествия.