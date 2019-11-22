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В Молодечно в ТЦ произошёл пожар. Эвакуированы 80 человек

22 ноября 2019 09:00
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Новости Беларуси. В Молодечно в торговом центре произошел пожар.  

По информации МЧС, сигнал о срабатывании сигнализации системы передачи извещения о ЧС «Молния» поступил спасателям вечером 21 ноября.  

 Было обнаружено слабое задымление в торговом зале на первом этаже ТЦ на улице Строителей.  

В Молодечно в ТЦ произошёл пожар. Эвакуированы 80 человек-1

Фото: МЧС

Установлено, что произошло загорание отложений в духовом шкафу в цехе по производству хлебобулочных изделий.  

До приезда спасателей торговый центр самостоятельно покинули 80 человек. Никто не пострадал. Устанавливается причина происшествия.  

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# Пожар # происшествия

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