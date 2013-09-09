В Молодечно из пневматики обстреляны автобусы. Хулиганы задержаны

Новости Беларуси. Из пневматического оружия неизвестные обстреляли три маршрутных автобуса. К счастью, ни пассажиры, ни водители транспортных средств не пострадали.

Об инциденте возле остановки «Птушка» по улице Ф.Скорины в Молодечно сообщил водитель одного из автобусов. Он рассказал, что в транспорте повреждено боковое стекло.



Отделение информации и общественных связей УВД Миноблисполкома:

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая установила, что в период с 16.00 до 16.30 8 сентября неизвестный гражданин вблизи остановки «Птушка» по улице Ф.Скорины обстрелял из пневматического оружия три движущихся маршрутных автобуса, при этом повредив четыре боковых стекла.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». К гражданам, обладающим какой-либо информацией о личности нападавшего, просьба сообщить по телефонам (8-0176) 77-16-56, 753-99-40 (МТС).

Напомним, в прошлом месяце опасные пассажиры – четверо парней и девушка – в городском автобусе столицы выбили стекло. Выходка компании молодых людей нанесла ущерб не только транспорту. От действий дебоширов пострадали и другие пассажиры (смотрите видео).

Обновлено 09.09.2013

В Молодечно задержаны хулиганы, которые накануне из пневматического оружия стрелял по городским автобусам. Это двое молодых людей 1995 и 1996 года рождения. Один из них учится в ПТУ, а второй окончил вечернюю школу, нигде не учится и не работает. По факту хулиганства районным следственным комитетом возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.