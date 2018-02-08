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В Молодечно горела квартира в многоэтажке, пострадал хозяин жилья

08 февраля 2018 14:23
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Новости Беларуси. Жителей многоэтажки в Молодечно утром 8 февраля разбудил звук сирены машин МЧС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Молодечно горела квартира в многоэтажке, пострадал хозяин жилья-1

Горела одна из квартир. На момент пожара в ней находились два человека: хозяин и его знакомая. Женщина оставила помещение самостоятельно, а вот мужчине понадобилась помощь спасателей. С ожогами его доставили в больницу. Огонь повредил имущество, стены комнаты – закопчены.

По предварительной версии, причиной ЧП стала неосторожность при курении.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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