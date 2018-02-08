В Молодечно горела квартира в многоэтажке, пострадал хозяин жилья

Горела одна из квартир. На момент пожара в ней находились два человека: хозяин и его знакомая. Женщина оставила помещение самостоятельно, а вот мужчине понадобилась помощь спасателей. С ожогами его доставили в больницу. Огонь повредил имущество, стены комнаты – закопчены.

По предварительной версии, причиной ЧП стала неосторожность при курении.