В Молодечно горела квартира в многоэтажке, пострадал хозяин жилья

Новости Беларуси. Жителей многоэтажки в Молодечно утром 8 февраля разбудил звук сирены машин МЧС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Жителей многоэтажки в Молодечно утром 8 февраля разбудил звук сирены машин МЧС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Горела одна из квартир. На момент пожара в ней находились два человека: хозяин и его знакомая. Женщина оставила помещение самостоятельно, а вот мужчине понадобилась помощь спасателей. С ожогами его доставили в больницу. Огонь повредил имущество, стены комнаты – закопчены.
По предварительной версии, причиной ЧП стала неосторожность при курении.