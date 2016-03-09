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В Молодечно арестовали женщину, продававшую просроченную колбасу

09 марта 2016 14:38
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Новости Беларуси. Опасные для здоровья продукты обнаружили сотрудники милиции Молодечно. Сбыт просроченной колбасы наладила продавец одного из частных магазинов. Чтобы убедить покупателей в хорошем качестве своего товара женщина на реальную, устаревшую дату, клеила на мясные изделия новую этикетку. Таким образом, срок годности деликатесов согласно маркировке автоматически увеличивался, а вот качество, наоборот, оставляло желать лучшего.

За распространение информации о товарах и услугах, которые могут нанести вред здоровью потребителей, женщине грозит ограничение или лишение свободы до трех лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Срок годности продуктов

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