В Молодечно арестовали женщину, продававшую просроченную колбасу

Новости Беларуси. Опасные для здоровья продукты обнаружили сотрудники милиции Молодечно. Сбыт просроченной колбасы наладила продавец одного из частных магазинов. Чтобы убедить покупателей в хорошем качестве своего товара женщина на реальную, устаревшую дату, клеила на мясные изделия новую этикетку. Таким образом, срок годности деликатесов согласно маркировке автоматически увеличивался, а вот качество, наоборот, оставляло желать лучшего.

За распространение информации о товарах и услугах, которые могут нанести вред здоровью потребителей, женщине грозит ограничение или лишение свободы до трех лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.