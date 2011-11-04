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В Молодечно 18-летнего парня убивали ножом на глазах его девушки

04 ноября 2011 15:43
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Трагедия произошла на улице Великосельской, где убитый прогуливался со своей девушкой поздно вечером.

В какой-то момент на пути у пары появились двое мужчин. Началась словесная перепалка, завершившаяся дракой. Вскоре спорщики разошлись, но влюбленная пара на свою беду присела на лавочке. За это время 27-летний местный житель сбегал домой и вернулся с ножом.

Этой же ночью парень умер в больнице.

Убийцу милиционеры нашли по месту жительства. Как оказалось, и он, и убитый были в состоянии алкогольного опьянения. Ранее знакомы не были.

Возбуждено уголовное дело по факту тяжких телесных повреждений, по неосторожности повлекших смерть человека. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает www.ctv.by.

# происшествия

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