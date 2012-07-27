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В Молдове на постаментах к танку и 3 бронзовым фигурам советских воинов нарисована фашистская свастика

27 июля 2012 13:53
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Новости Молдовы. В Молдове начато расследование случаев осквернения памятников советским воинам. Правительство страны потребовало от МВД и генпрокуратуры разобраться в проблеме.

В Молдове все чаще совершаются акты вандализма на мемориальных комплексах и могилах воинов, погибших в Великой Отечественной. Последний случай произошел в 24 июля. Несколько памятников были осквернены в городе Бельцы. На постаментах к танку, а также к трем бронзовым фигурам солдат злоумышленники нарисовали фашистскую свастику.

Пока правоохранители проводят расследование, власти города Бельцы разработали свой план действий по охране монументов. Защищать памятники от вандалов будут народные дружины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Вандализм и живодерство # Фотофакт

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