В Могилёвской области развернулась активная охота на "валютчиков"

Сотрудники местного управления по борьбе с экономическими преступлениями в Климовичах задержали сразу троих "менял-нелегалов". У правонарушителей изъято наличности на общую сумму более пять тысяч долларов.Чтобы пресечь деятельность "климовичской тройки", потребовались усилия сотрудников сразу нескольких подразделений. Все задержанные "менялы" не только лишаются валютной наличности. Для них предусмотрен штраф до 300 базовых величин.