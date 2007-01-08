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В Могилёвской области развернулась активная охота на "валютчиков"

08 января 2007 15:55
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Сотрудники местного управления по борьбе с экономическими преступлениями в Климовичах задержали сразу троих "менял-нелегалов". У правонарушителей изъято наличности на общую сумму более пять тысяч долларов.Чтобы пресечь деятельность "климовичской тройки", потребовались усилия сотрудников сразу нескольких подразделений. Все задержанные "менялы" не только лишаются валютной наличности. Для них предусмотрен штраф до 300 базовых величин.
# происшествия

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