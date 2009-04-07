В Могилёвской области из-за горящей травы погиб человек

Целая деревня чуть не сгорела из-за выжигания сухой травы в Кличевском районе.

Пожары случились сразу на двух приусадебных участках. К прибытию спасателей огнем было охвачено два жилых дома и шесть хозяйственных построек. Огонь мог распространиться еще на два дома. В результате - все шесть горевших хозпостроек уничтожены, а два дома - частично повреждены. А в Вороновском районе Гродненской области жертвой палов стал пенсионер.



В МЧС напомнили, что выжигание сухой травы запрещено белорусским законодательством. В Беларуси выросло число травяных пожаров. Только за последние сутки их зафиксировано свыше ста.



– Не обошлось без трагедии. Так, в Малоритском районе при выжигании сухой растительности погиб гражданин 33 года рождения. На данный этап проводится дознание, – рассказал телеканалу СТВ начальник центра пропаганды Брестского областного управления МЧС Николай КУЗЬМИЦКИЙ.



По мнению экологов, выжигание прошлогодней травы чревато серьёзными последствиями для животного и растительного мира. Минприроды Беларуси разработало комплекс мер по предотвращению весенних палов. Листовки о недопустимости сжигания травы уже можно увидеть в школах, электричках, сельскохозяйственных кооперативах. Поджигателей карают и рублём.



– Если человек палит траву, по статье составляется протокол – от 10 до 40 базовых величин, и 100 базовых величин за 1 га сожженной травы, рассказал телеканалу СТВ главный специалист Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Георгий МАКАРУК.