В Могилёве задержана контрабанда… укропа

Такой крупной партии нелегально привезённой зелени не помнят даже самые опытные сотрудники Департамента.

В Могилёве сотрудники департамента финансовых расследований задержали нестандартный груз. Укроп, петрушка и салат – всего около трёхсот килограммов на общую сумму в девять миллионов рублей. Товар контрабандист приобретал на московских рынках, а распространял в ресторанах Могилёва. Всю продукцию выдавал за выращенную на собственном огороде. Как установило следствие, это была не разовая нажива. Нелегальной зеленью мужчина занимался два года. И заработал на этом более 35-ти миллионов рублей.

- В отношении него возбуждено уголовное дело по второй части статьи 233 УК РБ – занятие незарегистрированной предпринимательской деятельностью, рассказал начальник отдела Управления департамента финансовых расследований комитета госконтроля по Могилёвской области Александр ШАРОЙКИН. - Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5-ти лет, либо лишение свободы от двух до пяти лет.