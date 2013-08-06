В Могилёве россиянин зарезал местного жителя и спрятал тело в багажнике

Новости Беларуси. Распитие спиртных напитков в Могилёве закончилось поножовщиной. Несколько ударов ножом в шею и грудь нанёс 32-летний житель Смоленской области своему знакомому из Могилёва. От полученных травм 49-летний белорус скончался.

Придя в себя, убийца попытался избавиться от тела. Попытка оказалась неудачной.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области в комментарии агентству «Интерфакс-Запад»:

С целью сокрытия преступления положил труп в багажник а/м «ВАЗ-2109» и пытался вывезти в район реки Днепр, однако по пути следования он наехал на канализационный люк, после чего, оставив автомобиль, направился в сторону дома, где временно проживал.



Брошенный автомобиль обнаружил наряд милиции. Подозреваемый в совершении преступления уже задержан. Возбуждено уголовное дело. Причину вспыхнувшего конфликта предстоит выяснить следствию.

Напомним, недавно белорусов шокировали подробности убийства минчанки Татьяны Слонимской. Человеческую жизнь приравняли к стоимости обычной иномарки. По сути, женщину убили из-за груды металла. После жестокой расправы с хозяйкой авто, легковушку продали в России. Сложно поверить, но к хладнокровному убийству причастны молодые люди, которым нет и 22-х лет. Проблемы с законом у них были и раньше. Правда, дальше воровства они не заходили (смотрите видео).