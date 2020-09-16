В Могилёве произошёл пожар на предприятии, два человека получили ожоги

Новости Беларуси. 15 сентября около половины двенадцатого дня в Могилёве на предприятии пострадали два человека.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в какой-то момент на территории Могилёвского комбината силикатных изделий в аппарате приготовления алюминиевой суспензии произошла вспышка.

36-летний инженер по охране труда получил ожоги 1-3 степени 80% тела. Второй пострадавшей является 50-летняя приготовитель раствора, у женщины ожоги 1-3 степени 10% тела. Мужчина госпитализирован, его коллега отправлена на амбулаторное лечение.

Пожар потушен, разрушений нет, техпроцесс цеха не нарушен. Выясняются все детали произошедшего.