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В Могилёве произошёл пожар на предприятии, два человека получили ожоги

16 сентября 2020 06:29
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Новости Беларуси. 15 сентября около половины двенадцатого дня в Могилёве на предприятии пострадали два человека.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в какой-то момент на территории Могилёвского комбината силикатных изделий в аппарате приготовления алюминиевой суспензии произошла вспышка.

36-летний инженер по охране труда получил ожоги 1-3 степени 80% тела. Второй пострадавшей является 50-летняя приготовитель раствора, у женщины ожоги 1-3 степени 10% тела. Мужчина госпитализирован, его коллега отправлена на амбулаторное лечение.

Пожар потушен, разрушений нет, техпроцесс цеха не нарушен. Выясняются все детали произошедшего.

В начале сентября случилось загорание на Жлобинской фабрике художественной инкрустации. Пожар был потушен в течение получаса – подробнее здесь.

# Пожар # происшествия

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