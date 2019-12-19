Прямой эфир

В Могилёве мужчина заперся в комнате с больной женой и угрожал милиционерам

19 декабря 2019 12:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 18 декабря в Могилёве пенсионер забаррикадировался в квартире с тяжелобольной женой. 

Как сообщает МВД Беларуси, примерно в пол-одиннадцатого утра за помощью к правоохранителям обратился местный житель. 

Заявитель пояснил, что его страдающий психическим заболеванием отец закрылся в квартире. 67-летний гражданин также угрожал, что причинит травмы 68-летней матери мужчины. Женщина несколько лет не может встать с постели. 

К указанному месту были направлены психиатрическая бригада и милиция. Пенсионер вёл себя агрессивно и угрожал милиционерам. С помощью подручных металлических предметов и инструментов гражданин забаррикадировался в комнате, где находилась его жена. 

Тогда были вызваны сотрудники ОМОН. Пенсионер вступал в диалог, но не впускал медиков. Поскольку существовала угроза жизни и здоровью женщины, бойцы ОМОН обезвредили гражданина и доставили его в больницу. Супруга пенсионера не пострадала, однако она была госпитализирована. 

Возбуждено уголовное дело. 

Несколько месяцев назад в Минске мужчина с ножом угрожал женщине. 

Гражданин был задержан сотрудниками ОМОН – подробности здесь

# Насилие # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно наезд автомобиля на женщину попал на видео очевидца
19 декабря 2019 10:54

В Гродно наезд автомобиля на женщину попал на видео очевидца

В Слуцком районе столкнулись грузовой фургон и школьный автобус
19 декабря 2019 08:47

В Слуцком районе столкнулись грузовой фургон и школьный автобус

На пожаре в Минском районе пострадали три ребёнка
19 декабря 2019 06:28

На пожаре в Минском районе пострадали три ребёнка