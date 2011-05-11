В могилевском частном ВУЗе со студентов незаконно брали деньги за пропуски занятий

В могилевском филиале института правоведения в Могилеве со студентов необоснованно брали деньги за пропуски практических занятий.

О том, что за свое отсутствие на «паре» нужно платить, учащихся уведомили лишь объявлением на стенде, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алла Миколуцкая, начальник Главного управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Локальным актом они это утвердили — это законно. Но в договоре это не было прописано. Своим локальным нормативным актом, который просто был вывешен на стенде, написано, например, что за пропуски двух часов — плата 17,5 тысяч.