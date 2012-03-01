В Могилевской области спасли от огня здание XIX века

Новости Беларуси, Могилевская область. Сообщение о пожаре в Жиличском историческом комплексе-музее в Кировском районе поступило накануне поздно вечером. На момент ЧП людей в здании не было, наблюдалось плотное задымление на втором этаже северного крыла, которое как раз находится на реставрации.

Огонь удалось быстро затушить, поврежденной оказалась лишь небольшая часть пола.

Как предполагают в МЧС, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Сейчас ищут предполагаемых виновников пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.