В Могилевской области пришлось эвакуировать более 80 пассажиров дизель-поезда Кричев-Могилев

На станции отправления 26-летняя жительница города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заявила, что состав заминирован.

Пассажиров пришлось эвакуировать и отправить к пункту назначения на автобусах. Поезд обследовали всю ночь. Взрывное устройство так и не обнаружили, однако протрезвевшую к утру лжеминершу ждет серьезное наказание.

На Кричевском вокзале таких ЧП не было давно. Уже лет 10 прошло с тех пор, как сюда звонил телефонный террорист. Сообщил о заминировании железнодорожного моста. Тогда сообщение оказалось ложным, а шутника быстро нашли. А вот 27-летнюю женщину, которая рассказала о взрывчатке в поезде, даже искать не пришлось. О заминировании она докладывала лично.

Это уже потом выяснилось – женщина была в изрядном подпитии. Анализ показал 2 промилле алкоголя в крови. А поначалу пришлось эвакуировать всех пассажиров. Однако всему этому предшествовали несколько часов поисковых работ. Многим же пассажирам нужно было успеть в Могилев на еще один поезд – до столицы. Пришлось искать запасные варианты.

Кстати, разницу в стоимости билетов на дизель и автобус Белорусская железная дорога возместит. А вот нетрезвой пассажирке, скорее всего, придется раскошелиться самой. В прокуратуре ее поступок могут квалифицировать, как уголовный. В таких случаях чаще всего применяется статья "Хулиганство". Наказание – от штрафа до 5 лет лишения свободы.