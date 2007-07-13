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В Могилевской области подсчитывают ущерб от природной стихии

13 июля 2007 10:55
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От сильного ветра с градом и дождем в минувшие сутки пострадали 14 населенных пунктоа Мстиславского, Горецкого и Дрибинского районов.

Самый крупный ущерб нанесен в Горецком районе, где град изрешетил кровли более 300 жилых домов и повредил 600 гектаров посевов зерновых. Уже утром от граждан района и города поступило около 300 заявлений об оказании помощи. Кроме того, град повредил сотни автомобилей.
Разгул стихии вечером длился около часа. Величина градин достигала размера грецкого ореха, вес - более 30 грамм, отдельные - достигали 160 грамм.
Спасатели отметили, что пострадавших от стихии нет. В регионе создано несколько мобильных строительных бригад, которые оказывают помощь населению в восстановлении кровель. Большую часть работ строители и сотрудники МЧС планируют завершить до конца сегодняшнего дня.

# происшествия

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