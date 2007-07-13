В Могилевской области подсчитывают ущерб от природной стихии

От сильного ветра с градом и дождем в минувшие сутки пострадали 14 населенных пунктоа Мстиславского, Горецкого и Дрибинского районов.

Самый крупный ущерб нанесен в Горецком районе, где град изрешетил кровли более 300 жилых домов и повредил 600 гектаров посевов зерновых. Уже утром от граждан района и города поступило около 300 заявлений об оказании помощи. Кроме того, град повредил сотни автомобилей.

Разгул стихии вечером длился около часа. Величина градин достигала размера грецкого ореха, вес - более 30 грамм, отдельные - достигали 160 грамм.

Спасатели отметили, что пострадавших от стихии нет. В регионе создано несколько мобильных строительных бригад, которые оказывают помощь населению в восстановлении кровель. Большую часть работ строители и сотрудники МЧС планируют завершить до конца сегодняшнего дня.