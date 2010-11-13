В Могилевской области отец задавил свою дочь

Жуткая трагедия произошла вчера в деревне Вязье (Осиповичский район). Водитель «Газели» высадил пассажиров, начал движение и совершил наезд на собственную дочь, сообщили в УГАИ МВД. Трехлетняя девочка спустя несколько часов скончалась в больнице.

В ГАИ Могилевской области уточнили, что ДТП случилось около 9:20 утра. По данным инспекторов, 47-летний водитель микроавтобуса «проявил невнимательность и совершил наезд на ребенка». Девочку доставили в больницу, но в 13:40 она скончалась.

По предварительной информации, водитель привез детей, в их числе свою дочь, в детсад, а девочка то ли замешкалась, то ли споткнулась и упала прямо перед машиной, рассказали в УГАИ МВД.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».