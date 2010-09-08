В Могилевской области местные жители намеревались продать 30 мешков с радиоактивными яблоками

В отселенную деревню Новоельня Краснопольского района Могилевской области, где уровень радиации свыше 40 кюри, трое местных жителей принялись опустошать бесхозные сады.

- Когда их заметили, они уже мешков 30 яблоками нагрузили. Признались, что хотели сдать яблоки местному райпо, - рассказал «СБ» командир взвода по охране территории радиационного загрязнения Краснопольского РОВД Сергей Храмко. - Яблоки наши работники закопали на месте. На нарушителей составили административный протокол, передали в суд. А через несколько дней такую же компанию задержали неподалеку от отселенной деревни Горезна. Двое парней приехали из Чериковского района на легковой машине. Тоже мечтали заработать на яблоках. В итоге заплатили по 350 тысяч рублей штрафа каждый.