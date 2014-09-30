В Могилевской области доктор за $200 помог тёще откупить зятя от армии через «беременность»

Новости Беларуси. В Могилёвской области заботливая тёща пыталась помочь зятю «откосить» от армии.
Женщина дала взятку $200 замглавврача районной больницы Кировска, чтобы тот выставил ее дочери «беременность 7-8 недель».
Именно этот срок мог гарантировать «будущему отцу» отсрочку призыва на военную службу.
К сожалению предприимчивого семейства, махинация попала в поле зрения сотрудников управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома.
Следственный комитет Беларуси:
Следственным управлением УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного врача УЗ «Кировская ЦРБ», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.430 УК РБ (получение взятки).
Незаконно полученные денежные средства у врача изъяты.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается.
Положена ли отсрочка от армии, если жена находится в декретном отпуске с ребенком до 3 лет? Смотрите видео!