В Могилевской области доктор за $200 помог тёще откупить зятя от армии через «беременность»

Новости Беларуси. В Могилёвской области заботливая тёща пыталась помочь зятю «откосить» от армии.

Женщина дала взятку $200 замглавврача районной больницы Кировска, чтобы тот выставил ее дочери «беременность 7-8 недель».

Именно этот срок мог гарантировать «будущему отцу» отсрочку призыва на военную службу.

К сожалению предприимчивого семейства, махинация попала в поле зрения сотрудников управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома.

Следственный комитет Беларуси:

Следственным управлением УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного врача УЗ «Кировская ЦРБ», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.430 УК РБ (получение взятки).

Незаконно полученные денежные средства у врача изъяты.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.