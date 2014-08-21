Прямой эфир

В Могилеве взорвали школу, построенную в 1937 году

21 августа 2014 12:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 40 килограммов взрывчатки и несколько недель подготовки. В Могилеве сотрудники МЧС взорвали аварийное здание учреждения образования.

Школа №8 областного центра не эксплуатировалась более десяти лет. Здание, расположенное в Минском переулке, было построено в 1937 году.

Пресс-служба Могилевского управления МЧС:
Работы осложнялись тем, что буквально в десятках метров от старой постройки находится новая  школа. Как известно, взрывной способ порой быстрее и экономически более выгодный, чем разбор здания по кирпичику. Поэтому городскими властями было принято решение о его сносе таким методом.

Снос произошел буквально за минуту. Ни один из соседних домов при взрыве не пострадал.

Несколько лет назад такая же участь настигла две аварийные пятиэтажки в Хойниках (Гомельская область).

Здания бывшего общежития почти 20 лет портили пейзаж города. Брошенные постройки за это время стали не только опасным местом детских игр, но и притягивали различный асоциальный элемент. Решение проблемы искали давно.

Когда стало ясно, что единственный выход – это снос, на помощь пришли сотрудники МЧС.

Созданная на базе гомельского пожарного аварийно-спасательного отряда, взрывная служба предложила снести здания почти в пять раз дешевле, чем это сделали бы строители.

Подробности тех операций читайте здесь!

# происшествия # Фотофакт # Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
В Чили тысячу человек эвакуировали из метро из-за отключения электричества
21 августа 2014 06:39

В Чили тысячу человек эвакуировали из метро из-за отключения электричества

Очевидцы сняли на видео, как турист в Мексике удирает от трехметрового крокодила
20 августа 2014 16:56

Очевидцы сняли на видео, как турист в Мексике удирает от трехметрового крокодила

Американец инсценировал свою смерть, чтобы избежать свадьбы со своей подругой
20 августа 2014 16:43

Американец инсценировал свою смерть, чтобы избежать свадьбы со своей подругой