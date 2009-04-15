Прямой эфир

В Могилеве произошли сразу два серьезных ДТП

15 апреля 2009 10:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Около четырех часов утра автомобиль «Ауди» на полном ходу врезался в опору электропередач.

Из четверых молодых людей, находящихся в машине, двое погибли на месте. Водитель и ещё одна пассажирка в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

- По данному факту возбуждено уголовное дело, - сказал корреспонденту СТВ Андрей КОЛЕСНИК, старший инспектор УГАИ УВД Могилевского облисполкома. - Но уже предварительно можно сказать, что автомобиль ехал с очень большой скоростью и водитель не справился с управлением. Никто не был пристегнут.

Через несколько часов - еще одна авария. В центре Могилева на пешеходном переходе водитель «Мерседеса» сбил девушку. По словам очевидцев, она буквально выбежала под колёса авто. В тяжелом состоянии пострадавшая доставлена в больницу. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
14 апреля 2009 13:56

Районный центр в Витебской области - под угрозой затопления

13 апреля 2009 16:57

Лихача-автомобилиста пришлось останавливать выстрелами

13 апреля 2009 16:56

Молодая женщина родила ребенка и выбросила его в туалет