В Могилеве пациент больницы ударил врача металлическим держателем от капельницы и выпрыгнул из окна

Новости Беларуси. 56-летний житель Быхова, находящийся на лечении в Могилевской областной больнице, металлическим держателем ударил врача по голове. После чего выпрыгнул из окна третьего этажа.

Причины этого поступка предстоит установить следствию. В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по ст.147 ч.1 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).

Напомним, несколько лет назад похожая ситуация произошла в Пинске. Тогда жертвой рукоприкладства стал учащийся Пинского строительного лицея. Руку на парня поднял заместитель директора, кстати, по воспитательной работе. В общении с учеником преподаватель зашел слишком далеко. Ученик снял побои и обратился в суд. Смотрите видео.