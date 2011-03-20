В Могилеве изъяли крупнейшую в истории Беларуси нелегальную партию метадона - сильнодействующего наркотика

Стоимость порошка оценивается в полтора миллиона долларов. Разработка преступной группы, которая занималась подпольным изготовлением наркотика, велась полтора года. В результате обнаружены три кустарные лаборатории. Задержаны семь человек, в том числе и предполагаемые организаторы.

Производство наркотика чуть ли не в промышленных масштабах было налажено относительно недавно. В уголовном деле фигурируют три лаборатории: две в Минске и одна в Могилеве.

В них изъято пять килограммов метадона – это 65 тысяч доз, немного амфетамина и прекурсоры – исходные материалы. Экспертиза показала, что метадон не медицинский. А значит, в подпольных условиях синтезировался аналог, вызывающий эйфорию. Такое «качество» обеспечивал профессиональный химик, один из участников преступной группы. Всего было задержано семь человек.

Константин Ляшкевич, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:

Есть из них и ранее судимые, а есть люди абсолютно нормальные, с высшим образованием. Они отлично понимали, что они делают.

Одним из организаторов, мы считаем, была женщина. Она все отлично понимала. Когда я ей задал вопрос: «У вас же у самой двое детей, не боитесь ли вы, что наркотик дойдет и до них». Ну, человек все адекватно понимал. Деньги.

Поставки сырья для изготовления психотропа были налажены из Москвы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Так что свою роль в задержании сыграли и наработанные контакты МВД Беларуси с российской Федеральной службой по наркоконтролю. Сейчас в отношении всех задержанных завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Если будет доказано, что группа действовала организованно, максимальная санкция статьи составит 15 лет заключения.

В Беларуси эту партию уже окрестили сенсационной. Такими объемами, даже большими, тоннами, амфетамин и метадон изымают, в основном, в портовых городах. Например, в Петербурге или Клайпеде. Ведь исходный материал для изготовления такого наркотика – это то вещество, которым промываются двигатели кораблей.