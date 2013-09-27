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В Могилеве хозяин забыл гостя в горящей квартире, тот не смог выбраться и погиб

27 сентября 2013 11:56
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Новости Беларуси. Произошло всё поздно вечером в 9-этажке. 56-летний мужчина постучался к соседке и попросил её вызвать спасателей. Сотрудники МЧС из-за сильного задымления в подъезде эвакуировали девять жителей.

В комнате, где произошло возгорание, обнаружили 35-летнего мужчину без признаков жизни. Как выяснилось, он утром пришел в гости к хозяину не с пустыми руками. Утомленный выпитым, владелец квартиры уснул прямо за столом, проснулся от запаха дыма, и, полагая, что гости разошлись, не сообщил спасателям, что в его доме есть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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