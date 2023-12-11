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В минском ресторане на улице Интернациональной загорелась ёлка

11 декабря 2023 17:37
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Новости Беларуси. Ведется разбирательство по поводу происшествия в центре Минска. В столичном заведении на улице Интернациональной в выходные ночью загорелась елка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В минском ресторане на улице Интернациональной загорелась ёлка -1

В момент ЧП в заведении находились около 30 человек. Они вышли на улицу самостоятельно. Ни персонал организации, ни посетители в МЧС за помощью не обратились. Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – нарушение правил использования пиротехники. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, проводится проверка.

# Пожар # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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