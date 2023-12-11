В минском ресторане на улице Интернациональной загорелась ёлка

Новости Беларуси. Ведется разбирательство по поводу происшествия в центре Минска. В столичном заведении на улице Интернациональной в выходные ночью загорелась елка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В момент ЧП в заведении находились около 30 человек. Они вышли на улицу самостоятельно. Ни персонал организации, ни посетители в МЧС за помощью не обратились. Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – нарушение правил использования пиротехники. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, проводится проверка.