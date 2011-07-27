В Минском районе рухнула водонапорная башня

Около семи часов утра на поселок Лесковка обрушился настоящий водопад — более 200 тонн воды. 30-метровая водонапорная башня сложилась как карточная.

От такого утреннего душа у сторожа местной фирмы Валентина Валентиновича дух переняло. Огромная масса железобетона летела прямо на здания. В последний момент траектория падения резко поменялась.

Валентин Костиевич, очевидец:

Начинала складываться как детские кубики. А не дай Бог рухнула бы в 8 часов, когда приезжают люди.

Василий Цудик теперь считает, что родился в рубашке. Только успел завернуть на велосипеде во двор, как башня рухнула.

Башня упала на поле. Перед таким напором не устоял осветительный столб. Провода рвались как нитки. Участок обесточили сразу. По резервному пути пустили электричество.

Алексей Аматов, мастер Острошицких районных электросетей:

10 тысяч вольт — провод лежал, все что угодно могло произойти. Сегодня восстановим.

Без воды остались тысячи жителей. Но не надолго — воду пустили напрямую из скважины в поселок. Для подстраховки в случае перебоев обеспечен подвоз.

О том, что с башней что-то неладное, жители Лесковки подозревали давно. Об этом не раз сообщали в аварийную службу и ЖКХ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юлия Юрчак, жительница п. Лесковка:

Звонили в аварийную службу, писали заявление в сельсовете. Зимой приходила в «одно окно», они сказали, что сейчас зима — когда растает, будем что-то делать. Но, простите, зима прошла, весна прошла, лето уже заканчивается.

Аварийные службы ЖКХ уверяют: объект осматривали два раза в год. Сооружение собирались вывести из строя, ведь башне 35 лет. Поселок расширяется. Чтобы обеспечить всех водой — поднимали уровень.

Валерий Войнич, начальник аварийно-диспетчерской службы КУП «ЖКХ Минского района»:

Вывести ее из технологической схемы на данный момент не представлялось возможным, просто была бы нехватка воды. Дополнительно запланировано бурение скважин, планировался вывод башни из эксплуатации.

На месте аварии сейчас работает районная комиссия. Ей предстоит установить причины падения.

Валентин Грицук, заместитель председателя Минского райисполкома:

Предположения разные: погодные условия, подмыв и износ плиты фундамента или перелом по середине самого ствола башни из-за физического износа самой железобетонной конструкции. Комиссионная проверка в 2008 году выявила эти дефекты, был поставлен диагноз: продолжать эксплуатацию, но с последующим выводом.

В Минском районе в этом году из-за износа конструкций уже снесли 9 водонапорных башен. Еще полсотни на очереди. В Лесковке не успели. К счастью, обошлось без жертв.