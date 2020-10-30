В Минском районе Honda съехала в кювет и врезалась в дерево

Новости Беларуси. В аварии, которая случилась в Минском районе, пострадала 53-летняя женщина-водитель. По информации Госавтоинспекции, происшествие случилось вблизи деревни Старое Село, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По предварительной версии, водитель отвлеклась на мобильный телефон и не справилась с управлением. Honda Civic съехала в кювет и врезалась в дерево. Женщина госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.