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В Минском районе Honda съехала в кювет и врезалась в дерево

30 октября 2020 21:17
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Новости Беларуси. В аварии, которая случилась в Минском районе, пострадала 53-летняя женщина-водитель. По информации Госавтоинспекции, происшествие случилось вблизи деревни Старое Село, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском районе Honda съехала в кювет и врезалась в дерево-1

По предварительной версии, водитель отвлеклась на мобильный телефон и не справилась с управлением. Honda Civic съехала в кювет и врезалась в дерево. Женщина госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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