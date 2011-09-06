В минском парке им. Дружбы народов повесилась пенсионерка

Минчанка повесилась в одном из столичных парков, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора Минска по правовому обеспечению, информации и общественным связям Сергей Балашев.

Труп женщины обнаружили прохожие рано утром в парке имени Дружбы народов вблизи одного из жилых домов, расположенных на улице Карастояновой. Как установили правоохранители, умершая - пенсионерка 1950 года рождения. Проживала она одна, со слов соседей, была замкнутой.



В этот же день в Минске произошли еще два самоубийства. В ванной комнате своей квартиры повесилась женщина 1962 года рождения. По данным правоохранителей, она злоупотребляла спиртным и ранее в состоянии опьянения высказывала намерения покончить с собой. Вероятно, причиной ее поступка стал суицид сына, который произошел около двух лет назад.



Кроме того, с балкона 5-го этажа одного из жилых домов выбросился мужчина 1952 года рождения. Предполагаемый мотив суицида - переживания по поводу тяжелой болезни.



Следственный отдел прокуратуры города Минска проводит проверки по всем трем случаям.