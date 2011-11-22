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В минском микрорайоне Масюковщина прогремел взрыв

22 ноября 2011 14:29
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Минские правоохранители выясняют причины взрыва, который произошел сегодня днем в гаражном кооперативе микрорайона Масюковщина. В результате происшествия разрушено три гаража, повреждено семь легковых автомобилей.

По предварительным данным, в одном из боксов велись сварочные работы с нарушением правил техники безопасности. Взорвался газовый баллон. Пострадал сам владелец крытой стоянки. С травмами он был доставлен в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели, милиция, кинологи. Идет разбор завалов.

Олег Гайдукевич, начальник Фрунзенского РУВД Минска:
В настоящее время будет производиться осмотр места происшествия, изъятие доказательной базы. В течение сегодняшнего дня мы определимся с квалификацией, но уже сейчас могу сказать, что по данному факту будет возбуждено уголовное дело. Предварительно за грубое нарушение противопожарной безопасности.

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