В минском метро рассказали причину задержки в движении поездов в утренний час пик

Новости Беларуси. Техническая неисправность поезда привела к задержке в движении составов столичного метро.

По информации из Twitter-аккаунта Минского метрополитена, инцидент произошел 21 декабря в 8.26. На станции метро «Спортивная» была произведена высадка пассажиров, а неисправный состав был отправлен в тупик на станции метро «Пушкинская».

Задержка движения поездов по второй линии составила 3 минуты.

Незадолго по публикации официальной информации появился твит, где представители столичной подземки призвали СМИ и подписчиков не верить людям, которые говорят, что ждут поезда около часа на станциях «Могилевская» или «Пушкинская» и попросили дождаться официального ответа.

Накануне стало известно, что в минском метро увеличат стоянку последнего поезда.