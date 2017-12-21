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В минском метро рассказали причину задержки в движении поездов в утренний час пик

21 декабря 2017 07:40
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Новости Беларуси. Техническая неисправность поезда привела к задержке в движении составов столичного метро.

По информации из Twitter-аккаунта Минского метрополитена, инцидент произошел 21 декабря в 8.26. На станции метро «Спортивная» была произведена высадка пассажиров, а неисправный состав был отправлен в тупик на станции метро «Пушкинская».

Задержка движения поездов по второй линии составила 3 минуты.

Незадолго по публикации официальной информации появился твит, где представители столичной подземки призвали СМИ и подписчиков не верить людям, которые говорят, что ждут поезда около часа на станциях «Могилевская» или «Пушкинская» и попросили дождаться официального ответа.

Накануне стало известно, что в минском метро увеличат стоянку последнего поезда.

У пассажиров будет 3 минуты, чтобы перейти с одной линии на другую – здесь подробнее.

# происшествия # Минское метро # Фотофакт

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