В минском аэропорту задержан гражданин Италии, разыскиваемый Интерполом

Национальное центральное бюро Интерпола Республики Перу располагает сведениями, что задержанный является участником международной преступной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотических средств. Фигурант выступал представителем итальянской фирмы, в адрес которой осуществлялась поставка груза, содержавшего 64 тонны натриевого бентонита. Этот минерал был смешан с хлоргидратом кокаина. Груз был арестован в 2008 году в одном из морских портов Перу.
Правоохранительные органы Республики Перу по каналам Интерпола уже сообщили о намерении инициировать экстрадицию задержанного. В настоящее время гражданин Италии Гаццо Энрико арестован, сообщает сайт www.ctv.by.