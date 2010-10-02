В Минской районе машины скорой помощи надолго застряли в грязи по дороге к пациентке с больным сердцем

Поздно вечером к медикам обратилась женщина и пожаловалась на боль в сердце. Тут же ей на помощь выехала бригада скорой помощи, но до деревни Глебковичи Минского района она так и не добралась – увязла на размытой дождем дороге. На смену первой отправилась другая машина, но и та не справилась с непроходимой грязью и лужами.

Поздно вечером к медикам обратилась женщина и пожаловалась на боль в сердце. Тут же ей на помощь выехала бригада скорой помощи, но до деревни Глебковичи Минского района она так и не добралась – увязла на размытой дождем дороге. На смену первой отправилась другая машина, но и та не справилась с непроходимой грязью и лужами.

Из ближайшей пожарной части к медикам прислали автоцистерну – тяжелую машину с большой проходимостью. Оба автомобиля скорой помощи спасатели быстро вытащили. К счастью, 56-летняя женщина отказалась от госпитализации, пишет «Р ».