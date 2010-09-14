В Минской области женщине, желавшей поживиться кукурузой, ампутировали обе ноги

В Солигорском районе (Минская область) в минувшие выходные под жатку комбайна угодила 54–летняя жительница деревни Чепели. Высота кукурузы на этом поле — около трех метров.

Пресс–секретарь МЧС Виталий Новицкий:

Чтобы ее освободить, спасателям при помощи гидравлического оборудования пришлось разжимать цепи жатки. Пострадавшую увезли в больницу. Она в тяжелом состоянии, ампутированы обе ноги до колена.



В Солигорском РОВД отмечают: пострадавшая уже долгое время нигде не работала, вела асоциальный образ жизни. Скорее всего, на это поле пришла поживиться початками. Комбайнер рассказал: сельчанка появилась перед техникой внезапно, он даже не успел притормозить. Хорошо хоть жатку вовремя отключил, пишет «СБ».